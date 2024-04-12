Павлодарцам запретят рыбачить с 15 апреля

Запрет на рыбалку в Павлодарской области вводится в связи с нерестовым периодом.Ограничения вводятся на полтора месяца — с 15 апреля по 30 мая, передает корреспондентагентства Kazinform.

В нерестовый период павлодарцам будет разрешено рыбачить только на определенные виды рыб и только на гидроузлах имени Сатпаева.

О начале природоохранной акции рассказал заместитель руководителя Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нуржан Казтай.

— В целях сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов и других водных животных по Ертисскому бассейну вводятся следующие ограничения. С 15 апреля по 30 мая действует запрет на рыболовство в степных, пресных водоемах области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами от границы с ВКО до границы с Российской Федерацией, на канале имени Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы. Нужно отметить, что в данный период запрещено рыболовство на всех рыбохозяйственных водоемах области, за исключением любительского — спортивного рыболовства на плотву, леща, окуня, карася и щуку на гидроузлах с первого по восьмой канала имени Сатпаева. Также с 1 марта по 15 июня вводится запрет на сбор и заготовку цист артемии на соленых водоемах, — сообщил Нуржан Казтай.

У тех, кто в период запрета захочет порыбачить на плотву, леща, окуня, карася или щуку, на гидроузлах, при себе должна быть путевка и удостоверение личности. При этом нельзя ловить рыбы больше разрешенного количества, иначе будет составлен административный протокол.

В прошлом году в нерестовый период было выявлено 27 нарушителей, наложено штрафов на 640 тысяч тенге. Изъято 13 незаконных орудий лова, сети и три лодки.

Отметим, что в период нереста, помимо запрета на рыболовство, на территории Павлодарской области запустят еще одну природоохранную акцию. Она направлена на очистку водоёмов от брошенных сетей и уборку прибрежной территории от мусора.