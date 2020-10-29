Павлодарскую область посетил глава антикоррупционной службы РК

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 29 октября в рамках реализации концепции «Слышащего государства», направленной на устранение предпосылок коррупции, в Павлодарскую область с двухдневной рабочей поездкой прибыл председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает МИА «Казинформ».

Рабочая поездка началась с города Экибастуза, где Алик Шпекбаев посетил отделы филиала НАО ГК «Правительство для граждан по Павлодарской области», городской сервисный акимат, а также управление государственных доходов.

Следующим объектом посещения, совместно с акимом области Абылкаиром Скаковым, стал фронт-офис «Ашық акимат» поселка Калкаман.

Данное учреждение является первым сельским фронт-офисом в Павлодарской области, который оказывает восемь государственных услуг по социальным вопросам. Практика показала, что такие фронт-офисы позволяют оперативно и качественно оказывать госуслуги гражданам в комфортных условиях. В этой связи планируется открыть подобные центры в населенных пунктах области с населением более тысячи человек.

Далее председатель Агентства по противодействию коррупции ознакомился с ходом работы сервисного акимата города Аксу «Open Aksu», где оказывают 83 государственные услуги, из которых 93,8% - в электронном формате. С начала этого года в акимат обратились более 3 тысяч человек за получением консультаций по государственным услугам.

Алик Шпекбаев, побывав в Экибастузе, Аксу и поселке Калкаман, положительно оценил проводимую работу по трансформации госучреждений, основанной на принципах клиентоориентированности, прозрачности и открытости.

« Я убедился в том, что везде единые стандарты и созданы все условия для граждан. Качественные госуслуги – гарантия искоренения бытовой коррупции. Создание комфортных условий для их получения – первостепенная задача в контексте повышения доверия к госаппарату», – отметил глава Антикоррупционной службы.

Во второй день рабочей поездки председатель Агентства посетит ряд социальных и учебных организаций, активно внедряющих цифровизацию. Также он совместно с акимом области Абылкаиром Скаковым проведет прием граждан.