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Павлодарскому дому малютки помогли работники колоний

30 Декабря 2019 23:00
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Павлодарскому дому малютки помогли работники колоний

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пылесос, подгузники, паласы, одежду, обувь и игрушки купили воспитанникам павлодарского дома малютки, которым не исполнилось четырёх лет, работники колоний, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы с радостью оказываем эту помощь деткам, ведь в преддверии нового года каждый ждёт чуда, ждёт чего-то особенного, и если мы смогли хоть чем-то помочь деткам или улучшить их жизнь, то цель достигнута. Среди всех организаций мы решили приехать именно к ним, потому что здесь детки не могут написать письмо Деду Морозу: они ещё слишком маленькие, однако мы должны помнить, что они - это будущее нашей страны», - сказал заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Даулет Искаков.


Не отмечать Новый год на корпоративной вечеринке, а вместо этого подарить подарки дому малютки, решили сотрудники учреждений УИС Павлодарской области. Сотрудники колоний привезли для малышей пылесос, подгузники, паласы, одежду, обувь и игрушки.

«Сегодня в доме малютки проживают 70 детей возрастом с рождения до четырёх лет, 29 девять детей проживают здесь временно. Остальные - это дети, от которых отказались родители или были лишены родительских прав», - отметили в ведомстве.

Отдельный подарок взрослые вручили маленькому Аслану, который в доме малютки - совсем недавно и ещё проходит адаптацию. Очень спокойному и красивому мальчику всего пять месяцев.

«Именно для него Дед Мороз и Снегурочка принесли отдельный презент, и мы очень надеемся, что скоро его заберут мама с папой, и он будет расти в семье. Увидев глаза этого малыша, мы понимаем, что только у детей эмоции неподдельны: их улыбка бесценна…», - поделились впечатлениями в ДУИС региона

Это не первая благотворительная акция, в которой участвуют сотрудники уголовно-исполнительной системы Павлодарской области. Они поддерживают челленджи по поддержке онкобольных детей, участвуют в республиканских благотворительных акциях.


Фото пресс-службы департамента УИС по Павлодарской области.

--
Александр Вервекин


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Ключевые слова: Павлодарская область, Благотворительность,
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Автор:

Антон Гагарин

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