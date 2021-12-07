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Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно

7 Декабря 2021 13:03
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Павлодарского железнодорожника, ценой своей жизни спасшего девочку, наградили посмертно

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Дежурный по отделению оперативно-распорядительного отдела Павлодарского отделения ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Марат Рахимжанов посмертно награжден нагрудным знаком «Адал еңбегі үшін». Железнодорожник погиб, спасая 11-летнюю девочку на одном из частных пляжей в г. Павлодар во время своего отпуска. Ему было 59 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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Нагрудный знак сыну железнодорожника вручил заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Нуржан Калдыбатыр. Он отметил, что эта награда вручается за особую бдительность, храбрость и героизм.

Коллеги отзываются о Марате Рахимжанове как о хорошем семьянине, ответственном работнике и профессионале. Он из династии железнодорожников. Пришел на железную дорогу по стопам отца, который многие годы работал машинистом. Был наставником для молодых железнодорожников.

Вместе с супругой Марат Рахимжанов воспитал двоих сыновей. У него подрастают четыре внука.

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#КТЖ   #Происшествия   #Общество  
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