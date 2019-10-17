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Павлодарского полицейского наградили медалью «За спасение утопающих»

17 Октября 2019 20:55
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Павлодарского полицейского наградили медалью «За спасение утопающих»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский полицейский спас трёх сестёр, тонувших в быстрой реке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Среди стражей порядка Прииртышья стало на одного героя больше. На этот раз спасителем стал старший лейтенант Галымбек Жумабаев, спасший в июле трёх сестёр от утопления», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области журналистам.

В выходной день на берегу реки Галымбек услышал истошные крики о помощи. Увидев в реке тонущих людей, понял, что дорога каждая минута и нельзя терять ни секунды, рассказали в ведомстве. Полицейский бросился на помощь. Преодолевая сильное течение, страж порядка смог добраться до девушек, которых быстрым течением относило к середине реки. Подплыв к тонущим, он помог выбраться им на сушу. Это были жители села Аккулы, сестры 1996, 1999 и 2002 годов рождения.

«Мы были на волосок от гибели, там было сильное течение воды, - поделилась впечатлениями мама трёх сестер Карменбай Маржан. - Если бы не оперативная реакция полицейского, возможно, я бы уже не увидела своих дочерей», - сказала сквозь плачь мама.

«Так бы поступил каждый сотрудник полиции. Помогать, защищать и спасать граждан – это наш долг», - признался Жумабаев.

Галымбек Жумабаев служит в полиции с 2010 года. Вместе с супругой он воспитывает троих детей. Коллеги характеризуют старшего лейтенанта как активного и спортивного полицейского, а также как очень отзывчивого человека.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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