Павлодарский участковый помог россиянке связаться с пожилой матерью

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы Татарстана не могла дозвониться до матери, живущей в Павлодаре, и поэтому обратилась в правоохранительные органы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В управление полиции Павлодара обратилась гражданка Российской Федерации, которая проживает в городе Казань. Она не могла дозвониться к своей маме, которая проживает в городе Павлодар», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По словам полицейских, женщина переживала, что с её мамой что-то случилось, поэтому в социальных сетях она нашла аккаунт up_pavlodar и обратилась за помощью в пресс-службу департамента. Её обращение передали по месту жительства участковому инспектору, и он сразу выехал по адресу проживания пожилой женщины.

«Как выяснилось, с мамой все в порядке; у горожанки разрядилась батарейка на стационарном телефоне, поэтому дочь и не могла дозвониться. Участковый Ануарбек Каирбеков связался с гражданкой России по видеозвонку, чтобы она могла поговорить с мамой и убедиться, что с ней всё хорошо», - добавили стражи порядка.

Счастливая дочь поблагодарила помощника участкового инспектора полиции Центрального отдела полиции Павлодара старшего лейтенанта Ануарбека Каирбекова за оперативность, за внимание и человеческое отношение.



