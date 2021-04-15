РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Павлодарский участковый помог россиянке связаться с пожилой матерью

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы Татарстана не могла дозвониться до матери, живущей в Павлодаре, и поэтому обратилась в правоохранительные органы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В управление полиции Павлодара обратилась гражданка Российской Федерации, которая проживает в городе Казань. Она не могла дозвониться к своей маме, которая проживает в городе Павлодар», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    По словам полицейских, женщина переживала, что с её мамой что-то случилось, поэтому в социальных сетях она нашла аккаунт up_pavlodar и обратилась за помощью в пресс-службу департамента. Её обращение передали по месту жительства участковому инспектору, и он сразу выехал по адресу проживания пожилой женщины.

    «Как выяснилось, с мамой все в порядке; у горожанки разрядилась батарейка на стационарном телефоне, поэтому дочь и не могла дозвониться. Участковый Ануарбек Каирбеков связался с гражданкой России по видеозвонку, чтобы она могла поговорить с мамой и убедиться, что с ней всё хорошо», - добавили стражи порядка.

    Счастливая дочь поблагодарила помощника участкового инспектора полиции Центрального отдела полиции Павлодара старшего лейтенанта Ануарбека Каирбекова за оперативность, за внимание и человеческое отношение.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!