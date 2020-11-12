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Павлодарский участковый борется с преступностью и благоустраивает дворы

12 Ноября 2020 10:00
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Павлодарский участковый борется с преступностью и благоустраивает дворы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре жители улицы Алматинская, сотрудники фонда «Евразия» направили главе областного департамента полиции письмо с добрыми словами в адрес участкового инспектора своего микрорайона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову поступило благодарственное письмо из международного благотворительного общественного фонда «Евразия» в лице директора фонда Кумар Альменбай, сотрудников фонда и жильцов домов, расположенных по улице Алматинская», - сообщили в департаменте полиции.
Обратившиеся благодарят участкового инспектора участкового пункта полиции №5 подполковника полиции Султана Ахметова за то, что он вовремя реагирует на обращения жильцов, и за то, что вместе с КСК активно участвует в благоустройстве дворов.
«Наш участковый инспектор всегда вежлив, в своей работе компетентен. Мы признательны ему за столь ответственную работу», – пишут павлодарцы.
Султан Ахметов родился в селе Октябрьское Качирского района (ныне – район Теренколь), прошёл срочную службу в рядах пограничной службы в селе Чунджа, окончил юридический факультет Центрально-Азиатского университета. Служить в органах внутренних дел начал в 1998 году.
«Являясь сегодня участковым инспектором полиции, Султан Ахметов с честью и достоинством исполняет свои обязанности. Руководство и коллеги отзываются о нём как о трудолюбивом сотруднике, который в трудную минуту готов прийти на помощь», - добавили в департаменте.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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