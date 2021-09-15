Павлодарский тубдиспансер станет больницей фтизиопульмонологии
Павлодарские врачи работают над выявлением туберкулеза, заболеваемость которым значительно повысилась.
По информации руководителя регионального управления здравоохранения Айдара Ситказинова, заявленной на аппаратном совещании в областном акимате, отмечается рост показателя заболеваемости туберкулезом на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
«Раннее выявление необходимо, чтобы избежать в последующем деструктивных форм. Мы работаем в этом направлении, – сообщил главный врач области. – Под маской ковидной инфекции снизилась выявляемость туберкулеза, что нехорошо».
Между тем, в структуре смертности заболевания органов дыхания занимают второе место после сердечно-сосудистых. Поэтому областной противотуберкулезный диспансер станет больницей фтизиопульмонологии, где будут лечить не только туберкулез, но и все заболевания легких.
Как сообщил Айдар Ситказинов, в прошлом году здесь было поставлено шесть цифровых рентген-аппаратов. В этом году в рамках ГЧП приобретено 11 флюоро- и рентген-аппаратов.
«Раньше были аналоговые аппараты, которые не могли работать в PACS-системе, – уточнил глава ведомства. – Новое оборудование позволит перейти на цифровизацию, не будет проблем в передаче и читке снимков. Вторая читка будет на уровне тубдиспансера и городских больниц».
Кроме того, в рамках глобального бюджета в регион поступают новые препараты, благодаря которым заболевание хорошо поддается лечению.
По словам акима области, павлодарцы не должны «бегать со снимками».
«Все необходимое есть, надо правильно организовать, – подчеркнул Абылкаир Скаков. – В областном тубдиспансере должна собираться вся аналитика, работать передвижные комплексы. Лечение социально значимых болезней, среди которых туберкулез, должно проводиться как единый механизм, не дающий сбоев».