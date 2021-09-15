Павлодарский тубдиспансер станет больницей фтизиопульмонологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здесь будут лечить не только туберкулез, но и другие заболевания легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарские врачи работают над выявлением туберкулеза, заболеваемость которым значительно повысилась.

По информации руководителя регионального управления здравоохранения Айдара Ситказинова, заявленной на аппаратном совещании в областном акимате, отмечается рост показателя заболеваемости туберкулезом на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

«Раннее выявление необходимо, чтобы избежать в последующем деструктивных форм. Мы работаем в этом направлении, – сообщил главный врач области. – Под маской ковидной инфекции снизилась выявляемость туберкулеза, что нехорошо».

Между тем, в структуре смертности заболевания органов дыхания занимают второе место после сердечно-сосудистых. Поэтому областной противотуберкулезный диспансер станет больницей фтизиопульмонологии, где будут лечить не только туберкулез, но и все заболевания легких.

Как сообщил Айдар Ситказинов, в прошлом году здесь было поставлено шесть цифровых рентген-аппаратов. В этом году в рамках ГЧП приобретено 11 флюоро- и рентген-аппаратов.

«Раньше были аналоговые аппараты, которые не могли работать в PACS-системе, – уточнил глава ведомства. – Новое оборудование позволит перейти на цифровизацию, не будет проблем в передаче и читке снимков. Вторая читка будет на уровне тубдиспансера и городских больниц».

Кроме того, в рамках глобального бюджета в регион поступают новые препараты, благодаря которым заболевание хорошо поддается лечению.

По словам акима области, павлодарцы не должны «бегать со снимками».

«Все необходимое есть, надо правильно организовать, – подчеркнул Абылкаир Скаков. – В областном тубдиспансере должна собираться вся аналитика, работать передвижные комплексы. Лечение социально значимых болезней, среди которых туберкулез, должно проводиться как единый механизм, не дающий сбоев».