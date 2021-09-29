Павлодарский студент стал чемпионом мира по паэурлифтингу

ХАЛЬМСТАД. КАЗИНФОРМ - Студент Высшего колледжа Торайгыров университета, г.Павлодар, Александр Иванов стал чемпионом мира по паэурлифтингу, передает МИА «Казинформ».

В шведском Хальмстаде продолжаются чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходят с 23 сентября по 3 октября, в них участвует более 600 сильнейших атлетов со всего мира.

Как сообщили в пресс-службе вуза, на соревнованиях в Швеции он мастерски обошел соперников, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.

В г. Хальмстаде казахстанцы завоевали несколько медалей в троеборье и первенствах. Четыре из них – у спортсмена Александра Иванова.

Семнадцатилетний спортсмен выступил в весовой категории 66 кг, не оставив соперникам ни единого шанса на победу, в сумме поднял 530 кг.