Павлодарский студент стал чемпионом Евразии по таеквондо
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С победой домой с чемпионата континента вернулся учащийся высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis» Айтуар Омаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Студент высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis« Омаров Айтуар недавно вернулся из Кипра, где участвовал в Чемпионате Евразии. 17-летний парень стал абсолютным чемпионом – в его активе два «золота» (спарринги и хъенги), а также два «серебра» (командные хъенги)», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.
В самом колледже отметили, что Айтуар с 7 лет занимается таеквондо. Он воспитанник павлодарской школы «KAHARMAN». Прежде он уже был призёром Чемпионата Европы, четырёхкратным чемпионом и многократным призёром Казахстана.
«В этом году Айтуар поступил в колледж, учится на механизатора сельского хозяйства, но оставлять спорт не планирует», - подчеркнули в высшем инновационном аграрном колледже «Ertis».
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