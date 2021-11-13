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Павлодарский студент стал чемпионом Евразии по таеквондо

13 Ноября 2021 11:35
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Павлодарский студент стал чемпионом Евразии по таеквондо

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С победой домой с чемпионата континента вернулся учащийся высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis» Айтуар Омаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Студент высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis« Омаров Айтуар недавно вернулся из Кипра, где участвовал в Чемпионате Евразии. 17-летний парень стал абсолютным чемпионом – в его активе два «золота» (спарринги и хъенги), а также два «серебра» (командные хъенги)», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В самом колледже отметили, что Айтуар с 7 лет занимается таеквондо. Он воспитанник павлодарской школы «KAHARMAN». Прежде он уже был призёром Чемпионата Европы, четырёхкратным чемпионом и многократным призёром Казахстана.
«В этом году Айтуар поступил в колледж, учится на механизатора сельского хозяйства, но оставлять спорт не планирует», - подчеркнули в высшем инновационном аграрном колледже «Ertis».

Фото предоставлено колледжем «Ertis»
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#Павлодарская область   #Соотечественники   #Спорт  
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Автор:

Антон Гагарин

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