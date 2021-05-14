Павлодарский сотрудник УИС получил награду от Президента Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Нуржан Толеген из Успенского района зимой вынес соседа из горевшего дома, оказал ему первую медпомощь и сообщил пожарным о находившемся в доме газовом баллоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудник уголовно-исполнительной системы, спасший соседа из пожара, получил награду от Президента», – сообщили журналистам в пресс-службе департамента УИС по Павлодарской области.

Молодой офицер удостоен медали «Ерлік үшін», отметили в ведомстве.

«В январе текущего года, около часа ночи, сотрудник службы пробации Успенского района Павлодарской области, почувствовав запах гари и выйдя на улицу, увидел горящий дом соседа. Не теряя ни минуты, инспектор службы пробации Нуржан Толеген бросился в горящий дом, проверить, есть ли там кто-то», – рассказали в департаменте.

Зайдя внутрь, он увидел соседа, лежавшего на диване. Нуржан вынес на руках мужчину, вызвал скорую помощь и сотрудников пожарной службы. До момента приезда медиков Н. Толеген оказал первую медицинскую помощь: оказалось, что мужчина был уже без сознания. До приезда скорой он пришёл в себя.

«Если честно, всё произошло так быстро, что на раздумья даже не было времени; только после того, как я передал пострадавшего медикам, я увидел, что стою на улице в комнатных тапочках. Я рад, что обошлось без жертв», – рассказал инспектор пробации.

Его сосед, мужчина 1966 года рождения был доставлен в районную больницу с отравлением угарным газом. Его дом сгорел, остались лишь стены.

«Старший лейтенант Толеген сообщил пожарным, что в доме находится газовый баллон. К счастью, благодаря полученной информации баллон был вынесен», - добавил источник.

Старший лейтенант Н. Толеген служит в УИС с декабря 2017 года. Начинал службу с должности контролера учреждения АП-162/1. Сейчас он старший инспектор службы пробации Успенского района Павлодарской области, совсем недавно создал семью.

«Мы рады, что в рядах уголовно-исполнительной системы служат достойные сотрудники, которые, находясь не при исполнении служебных обязанностей, спасают жизни людей и неравнодушны к чужой беде. Работа с личным составом и обучение действующих сотрудников правилам оказания первой медицинской помощи всегда была в приоритете, – прокомментировал начальник департамента УИС по Павлодарской области Адлет Мустафинов. – Поздравляем Нуржана, это достойный пример для молодых офицеров».

Награду молодой офицер получил от рук Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Это не первый случай, когда сотрудник УИС спасает жизни людей, добавили в павлодарском департаменте. В 2019 году сотрудник колонии спас мужчину с ножевыми ранениями, а сотрудник службы пробации вытащил тонувшую девушку из воды.