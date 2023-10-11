Павлодарский школьник вместе с кашей получил на обед живого червя

Ребенок обедал в школьной столовой, когда в тарелке ему попался неприятный сюрприз. В каше он нашел червя, которого сфотографировал и пожаловался маме. Теперь она требует, чтобы в школьной столовой провели проверку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Женщина опубликовала фотографию в социальных сетях и указала номер школы. В учебном заведении отреагировали на ситуацию, заявив, что уже провели проверку своими силами. Администрация школы предполагает, что червь каким-то образом попал в тарелку из яблок, которые в тот же день предлагали детям в столовой.

- Сегодня в каше был обнаружен живой фруктовый червь. Проведена оперативная проверка администрацией, ученическим самоуправлением и представителем родительской общественности готовой продукции и крупы, из которой была приготовлена каша. По итогам проверки было установлено, что крупа, из которой была приготовлена каша, свежая. Приготовленная каша также была свежей. В школьной столовой были в продаже яблоки, - прокомментировали в школе имени Мухтара Ауэзова.

В отделе образования сообщили, что направили инициативное письмо о проведении проверки в городское управление санэпидназдора. Там же сейчас, с их слов, находятся директор школы и арендатор столовой. Решается вопрос об открытии проверки.

Между тем, фото, опубликованное мамой школьника, вызвало бурную реакцию среди павлодарцев. В комментариях люди разделились на два лагеря: часть родителей жалуется на плохое качество питания в школе, рассказывает о том, что их дети не раз находили волосы в еде и теперь отказываются там обедать.

Другие пользователи, наоборот, активно защищают предпринимателя, пишут слова благодарности и предполагают, что ученик сам подбросил червя в тарелку. Якобы ребенок так хотел привлечь внимание. Они утверждают, что если в столовой была бы антисанитария, червей обнаружили бы не в одной тарелке.