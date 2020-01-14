+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарский школьник завоевал «золото» международной Жаутыковской олимпиады

14 Января 2020 14:50
Поделиться:
Павлодарский школьник завоевал «золото» международной Жаутыковской олимпиады

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Третий год подряд павлодарский школьник Дияр Туленов возвращается с медалью с Жаутыковской олимпиады, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

9-летний мальчик из Японии побил рекорд, сдав сложный тест по математике для вузов
Казахстанский гений Абзал Мырзаш планирует закончить университет в 15 лет Самым юным обладателем диплома университета станет 9-летний вундеркинд из Нидерландов

«В Алматы прошла ХVІ Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. Ученик двенадцатого класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар (в школе организовано двенадцатилетнее обучение - Казинформ) Дияр Туленов завоевал золотую медаль», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Назарбаев интеллектуальной школе Павлодара.

В олимпиаде, по данным учебного заведения, приняли участие 84 команды из 21 страны: из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Кыргызстана, Монголии, Непала, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратов, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Швеции.
«Жаутыковская олимпиада является одним из самых масштабных международных образовательных соревнований, Дияр третий год подряд показывает самый лучший результат. Я очень высоко оцениваю успех моего ученика и горжусь им», - сказала учитель физики Назымгуль Каримова, которая с седьмого класса готовит Дияра к олимпиадам.
По словам самого мальчика, олимпиада прошла на высоком уровне, как и в предыдущие годы.

«На этот раз в моём отделении выступали 170 учеников, и все соперники были достойные. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить своего учителя Назымгуль Баритовну, родителей, а также свою родную школу», - сказал Дияр Туленов.
Дияр в 2017 году на Жаутыковской олимпиаде стал обладателем бронзовой медали, а в 2018 и 2019 годах уже завоевал золотые медали. Он занимал призовые места на международной олимпиаде по физике, на международной олимпиаде «Туймаада» и других. Благодаря этим достижениям уже сейчас у Дияра в копилке три гранта: в Высшую школу экономики России, Назарбаев Университет и Казахстанско-Британский университет. По результатам международного экзамена «IELTS» он набрал 8,0 баллов. Дияр вошёл в восемь сильнейших физиков страны.

Фото Назарбаев Интеллектуальной школы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив