Павлодарский школьник завоевал «золото» международной Жаутыковской олимпиады

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Третий год подряд павлодарский школьник Дияр Туленов возвращается с медалью с Жаутыковской олимпиады, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы прошла ХVІ Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике. Ученик двенадцатого класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар (в школе организовано двенадцатилетнее обучение - Казинформ) Дияр Туленов завоевал золотую медаль», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Назарбаев интеллектуальной школе Павлодара.

В олимпиаде, по данным учебного заведения, приняли участие 84 команды из 21 страны: из Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Кыргызстана, Монголии, Непала, Норвегии, Объединённых Арабских Эмиратов, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Швеции.

«Жаутыковская олимпиада является одним из самых масштабных международных образовательных соревнований, Дияр третий год подряд показывает самый лучший результат. Я очень высоко оцениваю успех моего ученика и горжусь им», - сказала учитель физики Назымгуль Каримова, которая с седьмого класса готовит Дияра к олимпиадам.

По словам самого мальчика, олимпиада прошла на высоком уровне, как и в предыдущие годы.

«На этот раз в моём отделении выступали 170 учеников, и все соперники были достойные. Я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить своего учителя Назымгуль Баритовну, родителей, а также свою родную школу», - сказал Дияр Туленов.

Дияр в 2017 году на Жаутыковской олимпиаде стал обладателем бронзовой медали, а в 2018 и 2019 годах уже завоевал золотые медали. Он занимал призовые места на международной олимпиаде по физике, на международной олимпиаде «Туймаада» и других. Благодаря этим достижениям уже сейчас у Дияра в копилке три гранта: в Высшую школу экономики России, Назарбаев Университет и Казахстанско-Британский университет. По результатам международного экзамена «IELTS» он набрал 8,0 баллов. Дияр вошёл в восемь сильнейших физиков страны.

Фото Назарбаев Интеллектуальной школы.