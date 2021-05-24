Павлодарский школьник выиграл международный чемпионат по маникюру в Париже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Париже международный конкурс маникюра выиграл подросток из Павлодара. Он занимается маникюром, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14-летний экибастузец Арулат Мухаметкали одержал победу в конкурсе по nail-мастерству в Париже», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Подросток начал заниматься необычным для него делом, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями.

«Для юного мастера маникюра это не первая победа в соревнованиях профессионалов. У него уже есть двенадцать дипломов за занятые первые места в турнирах в России, Португалии, Украине, Греции, Италии, Польше, ОАЭ и Болгарии», - добавили в ведомстве.

По информации управления, мальчик, кроме этого, занимается танцами и помогает осуществить мечту своего младшего брата — стать парикмахером, оплачивая для него курсы.

«Я занял первое место на Международном нейл-чемпионате в Париже, - поделился мальчик на своей странице в Instagram. - Я всегда радуюсь каждой своей победе... Спасибо всем моим подписчикам за то, что вы со мной и поддерживаете меня!».





Фото с Instagram управления Павлодарской области.



