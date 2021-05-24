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    20:18, 23 Май 2021 | GMT +6

    Павлодарский школьник выиграл международный чемпионат по маникюру в Париже

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Париже международный конкурс маникюра выиграл подросток из Павлодара. Он занимается маникюром, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «14-летний экибастузец Арулат Мухаметкали одержал победу в конкурсе по nail-мастерству в Париже», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Подросток начал заниматься необычным для него делом, чтобы помочь своей многодетной семье в лечении брата с особыми потребностями.
    «Для юного мастера маникюра это не первая победа в соревнованиях профессионалов. У него уже есть двенадцать дипломов за занятые первые места в турнирах в России, Португалии, Украине, Греции, Италии, Польше, ОАЭ и Болгарии», - добавили в ведомстве.
    По информации управления, мальчик, кроме этого, занимается танцами и помогает осуществить мечту своего младшего брата — стать парикмахером, оплачивая для него курсы.
    «Я занял первое место на Международном нейл-чемпионате в Париже, - поделился мальчик на своей странице в Instagram. - Я всегда радуюсь каждой своей победе... Спасибо всем моим подписчикам за то, что вы со мной и поддерживаете меня!».


    Фото с Instagram управления Павлодарской области.



    Теги:
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