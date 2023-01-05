Павлодарский школьник стал серебряным призером ЧМ по муай-тай в Таиланде

5 Января 2023, 02:00

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – «Серебро» чемпионата мира по муай-тай выиграл школьник из Павлодара Рахат Амантай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На чемпионате мира по муай-тай в Таиланде в составе сборной Казахстана выступили 11 бойцов из Павлодарской области, в том числе Рахат Амантай, учащийся 9 класса павлодарской школы имени Б. Момышулы. Серебряные медали завоевали 4 павлодарца, в их числе был Р. Амантай, мастер спорта по муай-тай, обладатель 8 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовой медалей», - сообщили в отделе образования города Павлодара.

По информации ведомства, готовил школьника к соревнованиям тренер Марат Смагулов, а старшим тренером был Дамир Фатхутдинов. Оба - мастера спорта по муай-тай.

Рахат занимается этим единоборством с 11 лет в спортклубе «Бірлік». Его тренер там - Азамат Абишев.

«Рахат - обладатель медалей разного уровней: победитель областного чемпионата, призер чемпионата Казахстана (2019 год), чемпионата Казахстана (2022 год), призер открытого городского чемпионата (2021 год), чемпионата мира (2022 год)», - дополнили в гороно.

Фото: отдел образования Павлодара.