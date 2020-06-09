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Павлодарский школьник получил миллион от «Cоca-Colа»

9 Июня 2020 15:46
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Павлодарский школьник получил миллион от «Cоca-Colа»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Азамат Бекболат выиграл республиканский конкурс по разработке прототипов, организованный компанией «Coca-Cola» совместно с «Astana Hub», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ученик одиннадцатого класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Павлодара Азамат Бекболат стал победителем республиканского конкурса по разработке прототипов, - сообщили журналистам в учебном заведении. - Автор проекта получил денежный приз в размере 1 300 000 тенге».

По информации павлодарской Назарбаев Интеллектуальной школы, на конкурсе, организованном компанией «Coca-Cola» совместно с «Astana Hub», юный изобретатель представил мобильное приложение - социальную сеть для клиентов мирового производителя напитков. Идея Азамата оказалась очень востребованной для компании, и по решению жюри проект был признан лучшим.

«Я очень счастлив выиграть в данном конкурсе, в течение нескольких месяцев я получил для себя много опыта. Задача была создать социальную сеть для покупателей продукции от «Coca-Cola»: клиенты должны видеть только тех людей, которые приобрели продукцию рядом с ними, - поделился А. Бекболат. - Я понял основную задачу и добавил от себя много функций. Например, это чат, возможность размещения аватарки, доступ к видеозвонку до четырёх человек, и, конечно же, красивый дизайн».

По словам юного новатора, жюри назвало этот проект качественной работой. Школьник перешёл в двенадцатый класс.



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Ключевые слова: Павлодарская область, Образование,
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Автор:

Антон Гагарин

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