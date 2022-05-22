22 Мая 2022 21:23

Павлодарский школьник получил медаль «Бала жүрегі» за спасение односельчанки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Саян Рахмангулов стал победителем республиканского конкурса «Караван доброты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Юный герой из села Башмачного Железинского района Саян Рахмангулов стал победителем в номинации «Бала жүрегі» республиканского конкурса «Караван доброты», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Ранее мальчик спас маленькую односельчанку, которая едва не утонула.

30 апреля 2021 года в селе потерялась девочка Аруана. Среди тех, кто пошел на поиски ребенка была и семья Рахмангуловых – Асхат и его сын Саян. У водопроводной станции возле ограждения была небольшая канава, которая взрослому человеку будет выше колена. Именно там мальчик и увидел девочку в синей куртке, которая лежала в воде лицом вниз без признаков жизни. Не теряя ни секунды, Саян бросился в воду и схватил ребенка за ногу и потащил к берегу. Затем криком и размахиванием рук привлек внимание отца, который был от него в паре сотен метров. Мальчик начал делать девочке искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, тем самым вернув девочку к жизни.

«Уже четвертый год подряд конкурс «Караван доброты» выявляет казахстанцев, которые своими поступками и личными качествами восхищают и вдохновляют других. Организовали данный конкурс представители Фонда Первого Президента и Ассоциации деловых женщин Казахстана. Принять в нем участие может любой желающий, главное — быть неравнодушным», - добавили в ведомстве.

Фото управления образования Павлодарской области