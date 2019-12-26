Павлодарский школьник изобрел экономичный уличный фонарь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученик павлодарской гимназии № 3 для одаренных детей за пять лет изобрел умную трость для незрячих, экономичный уличный фонарь, а также систему дистанционного контроля уровня жидких и сыпучих материалов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа с одаренными детьми в гимназии № 3 ведется в плане развития учебно–познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. Одним из успешных учеников гимназии является ученик 10-го класса Искаков Баязет, - сообщили в этом павлодарском областном учебном заведении. - Его отличают огромное трудолюбие, умение концентрироваться на конкретно поставленной задаче, организовать свою работу. На протяжении пяти лет он занимается физикой, разработкой научно-технических проектов».

За это время под руководством своих педагогов Татьяны Михайловны Брус и Анатолия Васильевича Мануковского Баязет разработал несколько научных проектов: АЭУФ (автоматический экономичный уличный фонарь), умную трость для незрячих пациентов и СДКУ (систему дистанционного контроля уровня жидких и сыпучих материалов), отметили в гимназии. «Свою первую разработку - АЭУФ - он создал в шестом классе. Это устройство позволяет исключить человеческий фактор в управлении освещением, сэкономить электроэнергию, - рассказали в гимназии №3. - Автоматический экономичный уличный фонарь собран на основе аналоговой схемотехники, что позволило упростить и удешевить его производство. С этим проектом Баязет стал победителем областных, республиканских конкурсов научных проектов, республиканского конкурса «Зерде». Научно-технический проект «Умная трость для незрячих пациентов» разработана Баязетом в восьмом классе. Такая трость позволяет облегчить координацию и навигацию в пространстве для незрячего пациента, определять водные препятствия на пути человека и потенциальные преграды на расстоянии до полутора метров от пояса человека. Этот проект был представлен на республиканском конкурсе «Первый шаг к великому открытию» и занял первое место. «В нынешнем году на областном конкурсе научных проектов Баязет представил новый проект - СДКУ. Система дистанционного контроля уровня жидких и сыпучих материалов позволяет измерять до восьми градаций уровня жидкого или сыпучего материала, а также контролировать протечку жидкости в четырех помещениях одновременно, - рассказали педагоги. - Система имеет множество защит и функций, оснащена сим-, СД-картами, клавиатурой и монохромным большим дисплеем, имеет гибкий и удобный интерфейс настроек, что позволяет использовать ее практически на любом производстве, где нужно измерять уровень материала и контролировать протечку. Стоимость системы и ее отдельных блоков демократична, что позволяет ее использовать не только на производстве, но и для частного использования, например, измерять и контролировать уровень отходов в выгребных ямах, контролировать утечку воды в санузле или на кухне».

На республиканском конкурсе научных проектов «Первый шаг к великому открытию» проект завоевал Гран-при.