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    08:55, 31 Март 2021 | GMT +6

    Павлодарский санврач прервала цепочку фальшивых ПЦР-тестов, выданных в России

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С момента введения карантинных ограничений в Павлодарскую область прибыло более 80 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Результат ПЦР-теста должны иметь все граждане других стран, въезжающие на территорию Казахстана как в пешем порядке, так и на легковых автомобилях.

    – Во время суточного дежурства на автомобильном пункте пропуска государственной границы РК «Шарбакты» мы проводим мониторинг людей, пересекающих границу, – рассказала руководитель отдела Щербактинского районного управления санэпидконтроля Бактыгуль Айгумусова. – Я заметила подозрительные справки, на которых не было печатей, или их номера были схожи. Подтверждающих документов у их предъявителей не оказалось.

    Бактыгуль Айгумусова проверила справки, которые выдавала одна из российских лабораторий с головным офисом в Барнауле – медицинский центр «Врачебный альянс».

    Руководитель районного управления связалась с российскими коллегами, выслала им копии результатов ПЦР-тестов. Выяснилось, что они поддельные.

    Бактыгуль Айгумусова рассказала руководству медицинского центра «Врачебный альянс», как много людей пытаться пересечь госграницу с такими липовыми справками якобы из их лаборатории.

    – Вначале они не заинтересовались, но мне удалось их убедить, что ситуация серьезная, угрожает репутации их медучреждения, – говорит Бактыгуль Айгумусова. – Российские врачи рассказали, какие степени защиты должны иметь выданные «Врачебным альянсом» результаты ПЦР-тестов, а позже установили на них дополнительную степень защиты – QR-код.

    На смену поддельным справкам этого медучреждения появились другие, но и тут удалось наладить диалог с российскими коллегами.

    По словам собеседницы, чаще всего такие справки предъявляют водители большегрузов из Узбекистана, Кыргызстана, которые возвращаются через Новосибирск и Барнаул, а далее Казахстан к себе на родину.

    – Люди не высказывают недовольство, что им приходится делать термометрию, а гражданам РК еще и ПЦР-тест сдавать, если нет готовых результатов, – сообщила врач. – Все относятся к этому с пониманием, в период пандемии многие переосмыслили цену жизни.

    В сутки через пункт пропуска госграницы РК «Шарбакты» проходит от 200 до 300 человек.

    Директор медицинского центра «Врачебный альянс» Вячеслав Фрейнд прислал благодарственное письмо в областной департамент санэпидконтроля. Ведомство в свою очередь наградило Бактыгуль Айгумусову за профессионализм денежной премией.

    В свое первое дежурство на госгранице руководитель отдела Щербактинского райуправления санэпидконтроля заступила 15 мая 2020 года.

    Фото Pavlodarnews.kz (Бактыгуль Айгумусова)


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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