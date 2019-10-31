Павлодарский полицейский спас блуждавшую по автогужевому мосту девочку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полицейский спас на мосту заблудившуюся 10-летнюю девочку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель областного центра выразил благодарность лейтенанту полиции Айгожину за спасение его дочери, за проявленную бдительность и ответственность. Полицейский, как обычно, заступил на службу на контрольно-пропускном пункте «Ертис»; во время службы, заметив возле моста девочку лет десяти лет, которая пыталась перейти дорогу, полицейский сразу же побежал за девочкой, чтобы увести её с моста, ведь на мосту идёт постоянный поток транспорта, и ребёнка могут сбить», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Ребёнок был растерян, напуган и ничего не мог объяснить, сообщили в полиции. Ербол Айгожин взял девочку за руку, объяснил, что он полицейский и следит за безопасностью на дороге, а затем стал расспрашивать, как её зовут, где она живет, есть ли родители.

«Девочка ответила, что её зовут Арайлым, что она заблудилась и не знает как оказалась на мосту. Кроме того, ребёнок сказал, что живёт в посёлке Ленинский с родителями, и дорогу домой с остановки знает, - добавили в департаменте. - Ербол Айгожин остановил следовавший в посёлок автобус №38, водитель которого узнал ребёнка, подтвердив, что девочка, действительно, живёт в поселке. Посадив девочку в автобус, сотрудник полиции попросил водителя и пассажиров проследить, чтобы ребенок сошёл на своей остановке». Через некоторое время на контрольно-пропускной пункт «Ертис» подъехал мужчина, который спросил, кто из полицейских помог девочке. А затем радостный отец Арайлым стал обнимать и благодарить Ербола за спасение дочери, поделились в пресс-службе.

«Как оказалось, его дочь учится в художественной школе в Павлодаре; в город её всегда сопровождают родители или родственники. В этот день девочка, подумав, что сегодня - очередные занятия, села на автобус, ехавший по маршруту Ленинский-Павлодар, - сообщили в департаменте полиции. - Дома девочка рассказала родителям о том, что ей помог полицейский». Письма с благодарностью в адрес павлодарских сотрудников полиции на имя начальника департамента полиции Павлодарской области генерала Амантая Аубакирова поступают ежедневно. Очередная благодарность поступила инспектору роты патрульно-постовой службы Ерболу Айгожину.

«Если бы не полицейские, боимся даже представить, что могло случиться с дочерью. От чистого сердца хотим выразить искреннюю благодарность лейтенанту полиции Ерболу Айгожину за спасение дочери, за бдительность и чуткость, - сказали родители девочки. - Желаем ему успехов в нелёгкой службе и семейного благополучия».

Именно Ербол Айгожин только в этом году спас от суицида трёх павлодарцев, которые не смогли справиться со своими чувствами и решили покончить жизнь самоубийством, прыгнув с автогужевого моста.