+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарский пенсионер угнал машину столичной фирмы в счёт долга

16 Октября 2019 16:29
Поделиться:
Павлодарский пенсионер угнал машину столичной фирмы в счёт долга

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование угона ведёт павлодарская полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

17-летний парень  угонял машины в Талдыкоргане
Кокшетауский горе-угонщик не проехал на ворованном авто и 100 метров

«15 октября пенсионер, житель одного из сёл Щербактинского района, угнал автомашину марки «ГАЗель», принадлежащую столичной фирме. Как объясняет сельчанин, якобы фирма не оплатила за аренду дома его дочери, поэтому и забрал машину, пока не рассчитаются», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.Представители фирмы из Нур-Султана отрицают задолженность, отмечая, что аренду дома оплатили своевременно и в срок, что могут подтвердить соответствующими документами, добавили в ведомстве.«Так это или нет, предстоит разбираться полицейским. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Угон». В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего», - добавили в полиции.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив