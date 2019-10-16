Павлодарский пенсионер угнал машину столичной фирмы в счёт долга

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование угона ведёт павлодарская полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 октября пенсионер, житель одного из сёл Щербактинского района, угнал автомашину марки «ГАЗель», принадлежащую столичной фирме. Как объясняет сельчанин, якобы фирма не оплатила за аренду дома его дочери, поэтому и забрал машину, пока не рассчитаются», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.Представители фирмы из Нур-Султана отрицают задолженность, отмечая, что аренду дома оплатили своевременно и в срок, что могут подтвердить соответствующими документами, добавили в ведомстве.«Так это или нет, предстоит разбираться полицейским. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Угон». В ходе расследования будут выясняться все обстоятельства и причины произошедшего», - добавили в полиции.