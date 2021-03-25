Павлодарский отряд «Майдан жолы» ищет родственников омского фронтовика

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарским поисковикам передан орден, который, по данным их коллег из Литвы и России, в 1986 году был вручён Г.Н. Биляшову из Омской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» передали Орден Отечественной войны II степени № 1991454», - сообщил командир отряда Александр Шитов.

По его словам, при содействии Литовского поискового отряда «Baltika» и МОО «Вымпел» (Москва) удалось установить личность обладателя награды, использовав учётную карточку военнослужащего. Оказалось, что орден был вручён шестого апреля 1985 года ветерану Биляшову Георгию Николаевичу 23 апреля 1914 года рождения, уроженцу села Кутулы Солдатского района Омской области. На момент представления к этой награде воин значился по адресу: деревня Меркутлы Колосовского района Омской области.

Командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов обратился к президенту ОРОО «Казахский национально-культурный центр» Омска, и теперь идёт поиск родственников в Омской области.

«Просим всех неравнодушных людей подключиться к поиску родственников, хотим вернуть орден в семью!» - заявил А. Шитов.

Для связи по всем вопросам с установленными родственниками, живущими в Казахстане, Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» просит сообщать по номеру телефона 8777-461-73-78 или по адресу alex.shitov@mail.ru (командиру Александру Шитову).