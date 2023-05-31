Павлодарский облздрав сообщил о трех несчастных случаях с детьми

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Трое детей, получивших травмы, доставлены в павлодарскую детскую областную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мальчик 2015 года рождения 29 мая, в 17.40 доставлен скорой помощью в травматологический пункт областной детской больницы из района. Со слов мамы, ребенок упал в яму для проведения водопровода во дворе (высотой до 2,5 метров), получил травму», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, общее состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое из-за черепно-мозговой травмы, отека и набухания вещества головного мозга, перенесенной операции, массивной кровопотери, геморрагического шока тяжелой степени, ДВС-синдрома, гиповолемии, анемии тяжелой степени тяжести. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

«Мальчик 2019 года рождения 30 мая, около 21.40, упал из окна десятого этажа. Доставлен скорой медицинской помощью в травмпункт областной детской больницы. В условиях травмпункта осмотрен дежурным травматологом, реаниматологом, хирургом», - сообщили о еще одном случае в управлении здравоохранения.

Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. Общее его состояние оценивается как крайне тяжелое за счет кататравмы, клиники отека и набухания вещества головного мозга, травматического шока тяжелой степени, гиповолемии, анемии тяжелой степени тяжести.

«Мальчик 2016 года рождения около 18.30 часов упал из телеги, играя с соседским мальчиком. Обратились в центральную районную больницу, где наложена повязка. Ребенок направлен в травмпункт областной детской больницы, самостоятельно обратились в травмпункт больницы, осмотрен нейрохирургом в травмпункте, направлен на КТ головного мозга», - привели еще один пример в управлении.

По данным источника, ребенок в экстренном порядке госпитализирован в травматологическое отделение для проведения оперативного лечения. Общее состояние его тяжелое; тяжесть вызвана черепно-мозговой травмой, отеком и набуханием вещества головного мозга, перенесенной операцией.