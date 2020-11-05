Павлодарский областной телеканал отмечает 55-летие

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарское областное телевидение отмечает 55-летний юбилей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

За это время телеканал прошёл этапы становления, роста и развития, освоения передовых цифровых телевизионных технологий, реализации различных творческих проектов. Оглядываясь на историю развития Павлодарского телевидения, тут вспоминают относительно недавнее время масштабных изменений, творческого и технического развития телеканала в бытность, когда руководителем телеканала был Бауыржан Айтказин. Известный в Казахстане медиаменеджер, прошедший большую школу телевидения от репортёра и ведущего до генерального директора Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, вложил все свои знания и опыт в то, чтобы вывести павлодарское телевидение на ведущие позиции среди региональных ТВ, и в воспитание молодых журналистов, которые сегодня успешно работают по всему Казахстану.

Под его руководством была разработана и внедрена концепция телеканала с осмысленным цветовым решением, с продуманными заставками новостей и передач, оформлением студии. Новости, которые прежде монтировались в записи, стали выходить в прямом эфире шесть раз в сутки. Открытый и конкурентный кастинг, постоянная работа с молодыми кадрами позволили, как говорят областники, зажечься или по-новому раскрыться, стать заметными тем журналистам, кто стал лицом экрана: Марине Сахаровой, Ерхану Таткену, Дарие Жумабековой, Александру Смирнову, Веронике Вишневской, Молдир Жумадиловой, Молдир Казымбет, Айзат Кожабаевой. В маститые репортёры и операторы выросли Салтанат Нысанбекова, Меруерт Шукуева, Назерке Канагат, Самат Оспанов.

На телеканале наладили системную работу по повышению квалификации. Сотрудников направляли на стажировку в другие города. Немаловажно и то, что сюда приезжали и проводили обучающие семинары мэтры отечественного телевидения Бейсен Куранбек, Нурторе Жусип, Нуртолеу Имангалиулы. В итоге теперь те, кто вырос из «штанов» павлодарского телевидения, успешно работают на республиканских телеканалах.

Ещё одно новшество – появление в эфире двуязычных ведущих. На республиканских каналах это встречается нередко, но на региональном уровне впервые в Казахстане проект двуязычных ведущих был реализован именно в Павлодаре. Эксперимент освоила ведущая-первопроходец Молдир Жумадилова.

Ключевая идея, которую стал продвигать коллектив, заключалась в популяризации понятия «Ертiс» (Иртыш). Поэтому местные новости превратились в бренд под названием «ЕRTYS ИНФОРМ». Микрофоны и телекамеры, автомобили редакции с таким логотипом стали мелькать на съёмочных площадках, в залах и на улицах города. Впервые в истории телеканала, на крупных баннерах города появились лица телеведущих. Они стали узнаваемы.

Еще один крупный проект, реализованный при Бауыржане Айтказине, - это утренний двухчасовой музыкально-развлекательный блок в прямом эфире «ERTYS ТАНЫ». Популярность этой передачи перешагнула далеко за пределы Павлодарской области: в студию по телефону звонили и выражали благодарность и поддержку не только жители региона, но и люди из Атырау, Шымкента, Семея, Алматы, близлежащих регионов России. Гостями скромной региональной передачи были такие известные личности, как Асанали Ашимов, Роза Рымбаева, Меруерт Тусупбаева, Сауле Рахмедова, Юрий Гальцев.

Впервые была издана книга-энциклопедия об истории телеканала, ветеранах и действующих работниках под авторством обладателя звания «Ақпарат саласының үздігі» Гульжанат Имангазиной. Листая страницы книги, которая представляет собой результат огромного кропотливого труда, каждый читатель имеет возможность проследить историю телеканала, основных вех его развития.

Творческие успехи позволили реализовать другой тренд «Главный телеканал Прииртышья», который сулит почётное звание и огромную ответственность перед телезрителями. Позицию в результате упорного труда команде предстояло завоевать.

Вершиной признания успехов павлодарского областного считают статуэтку «ТЭФИ» от авторитетного профессионального сообщества работников пера и микрофона, врученную коллективу на международном фестивале «ТЭФИ»-Содружество в Ереване осенью 2017 года.

Последним штрихом реализации масштабных проектов стало сегодняшнее название телеканала. Был проведён успешный ребрендинг, и павлодарский областной телеканал канал получил название «ERTIS».