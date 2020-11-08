Павлодарский областной театр драмы имени А.П. Чехова отметил 75-летие

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский областной театр драмы имени А.П. Чехова отметил 75-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы главы региона.

Работников и зрителей театра 6 ноября поздравил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Обращаясь к коллективу театра, глава региона выразил благодарность за самоотверженный труд и вклад в культурное развитие области.

«Спустя много лет после первой постановки изменился репертуар театра, но сохранились его добрые традиции. Несмотря на трудности, вызванные пандемией, вы продолжаете находить возможность порадовать своих зрителей. Искренне желаю всем работникам театра крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших творческих успехов», - сказал Абылкаир Скаков.

Артисты Павлодарского областного театра драмы имени А.П. Чехова получили различные награды. Александру Репину вручили знак отличия «За заслуги перед областью», Александра Амосова, Татьяну Головатенко и Татьяну Кияшко отметили почетной грамотой акима области, а Нину Белову наградили почетной грамотой Министерства культуры и спорта РК.

В праздничный вечер «чеховцы» приготовили для своих гостей капустник «Нам 75, или Страсти по юбилею». Премьера завершилась продолжительными овациями зрителей.

Датой рождения Павлодарского областного театра драмы им. А.П. Чехова считается 6 ноября 1945 года. В этот день состоялась первая премьера по пьесе «Платон Кречет» в постановке режиссера Игоря Райского. За 75 лет на павлодарской сцене поставили 50 тысяч спектаклей более чем по 600 пьесам, которые в общей сложности посмотрели более 20 миллионов человек.

Фото Валерия Бугаева