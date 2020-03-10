Павлодарский облакимат и ERG подписали меморандум о финансировании соцпроектов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский облакимат и ERG подписали меморандум о финансировании цифровизации трёх соцсфер, об открытии центра компетенций в Экибастузе и установке теплообменников в Аксу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и председатель наблюдательного совета–первый заместитель главного исполнительного директора «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (ERG) Альдияр Казтаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, предусматривающий выделение Евразийской группой 2,9 миллиарда тенге на реализацию социально значимых проектов в регионе», - сообщили в акимате Павлодарской области.

Подписание состоялось в присутствии председателя совета директоров ERG Александра Машкевича.

«Выделяемые средства будут направлены на проекты по цифровизации в сферах образования, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, а также на открытие центра компетенций в Экибастузе и установку теплообменников в посёлке Аксу. Часть средств предназначена для поддержки и развития футбола в Павлодарской области», - добавили в администрации региона.

Открывая церемонию подписания меморандума, аким Павлодарской области поблагодарил руководство ERG и всех работников Евразийской группы за их вклад в развитие региона.

«В течение восьми лет ERG направила в регион более 20 миллиардов тенге, благодаря чему в области были реализованы многочисленные социальные проекты, что способствовало росту благосостояния и благополучия нашего общества», — заявил Абылкаир Скаков.

Александр Машкевич отметил актуальность проектов, финансируемых в рамках меморандума, и выразил уверенность в их эффективности и перспективности.

«Это совершенно новые, абсолютно современные проекты, без которых современный мир существовать уже не может. Мы в самое ближайшее время начинаем осуществлять проекты, которые, на наш взгляд, качественно улучшат жизнь Павлодарской области», — сказал глава совета директоров ERG.

По данным облакимата, в Павлодарской области в 2020 году направят 3,5 миллиарда бюджетных тенге на реализацию 36 проектов по поддержке и развитию городов и районов.