Павлодарский НХЗ внес коррективы в план остановочного ремонта

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с ситуацией нехватки дизтоплива на казахстанском рынке ГСМ Павлодарский нефтехимический завод внес коррективы в план остановочного ремонта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел по связям с общественностью ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

«Производство первичной переработки нефти ТОО «ПНХЗ» выйдет на остановочный ремонт на 10 дней позже первоначального графика останова для дополнительного производства дизельного топлива. Остальные установки предприятия будут выводиться из режима производства в соответствии с имеющимся планом», - говорится в сообщении.

Администрация завода отметила, что остановочный ремонт предприятия – плановая и необходимая мера для поддержания работоспособности технологического оборудования завода на 2021-2022 годы. Только в период останова возможно проведение газоопасных сварочных работ и замены технологического оборудования, действующего в агрессивных средах, при высоких температурах и давлении.

При этом отгрузка имеющегося запаса дизельного топлива и ГСМ производится, несмотря на остановочный процесс.

Ранее сообщалось, что Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) остановится на плановый ремонт 1 октября. Запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход ПНХЗ на стабильный режим работы планируется до конца октября

В период остановки ПНХЗ другие казахстанские НПЗ (Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ) будут работать на максимальных загрузках.



