Павлодарский нефтехимический завод планируют закрыть на ремонт

Как сообщили в пресс-службе НК «КазМунайГаз», планово-предупредительные работы (ППР) требуются для соблюдения требований Закона РК «О гражданской защите» и правил обеспечения промышленной безопасности. В рамках работ запланированы обязательные технические освидетельствования и экспертизы для оборудования, работающего под давлением (более 110 единиц), а также для технологических трубопроводов (более 930 единиц).

ППР будут проводиться в соответствии с графиком, утвержденным на 2025 год Министерством энергетики РК. К этим работам будет привлечено более 1100 человек и 107 единиц спецтехники подрядных организаций. На данный момент ПНХЗ выполняет подготовительные мероприятия к планово-предупредительным работам 2025 года в соответствии с графиком.

- С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период планово-предупредительных работ, ПНХЗ планирует накопить следующий запас товарной продукции: бензина — 50 000 тонн, дизельного топлива — 25 000 тонн, авиакеросина — 7 000 тонн и затем равномерно отгружать нефтепродукты на внутренний рынок согласно графику поставок Минэнерго, - отметили в нацкомпании «КазМунайГаз».

Среди наиболее крупных работ в период планово-предупредительных работ — капитальный ремонт турбины центробежного компрессора ЦК-201 газовой компрессорной производства первичной переработки нефти и замена катализатора на установке гидроочистки керосина.

Во время проведения ППР на ПНХЗ два других казахстанских нефтеперерабатывающих завода КазМунайГаза — Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ (ПКОП) — продолжат производство нефтепродуктов в штатном режиме.