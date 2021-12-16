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Павлодарский джазовый оркестр сделал аранжировку знаменитой песни «Көк тудың желбірегені»

16 Декабря 2021 05:30
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Павлодарский джазовый оркестр сделал аранжировку знаменитой песни «Көк тудың желбірегені»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский джазовый оркестр сделал аранжировку песни «Көк тудың желбірегені». Таким необычным образом артисты поздравляют жителей региона с 30-летием независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как рассказали в областной филармонии имени Исы Байзакова, большой цикл мероприятий был посвящен этой дате и проходил в рамках республиканского проекта «30 звездных дней».

«Это были конкурсы, концерты, гастроли, в том числе по районам Павлодарской области, – сообщили в филармонии. – Саксофонисты джазового оркестра под руководством деятеля культуры РК Виктора Шейкина исполнили одну из самых известных патриотических песен страны «Көк тудың желбірегені»».

Накануне Дня Независимости саксофонисты и трубачи джазового оркестра выступили в местном ТРЦ.

Портал также сообщает, что 16 декабря в концертном зале филармонии Павлодара состоится праздничный концерт оркестра казахских народных инструментов имени Рустембека Омарова. Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель РК Талгат Каримов.

Начало концерта в 15:00. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, заполняемость зала не более 20%. Вход на мероприятие свободный, через приложение Ashyq.


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#Павлодарская область   #Культура   #30 лет Независимости  
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