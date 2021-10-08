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    10:54, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарским спасателям пришлось вскрывать квартиры, где скончались одинокие хозяева

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС, совершив 4 выезда для вскрытия закрытых дверей, нашли тела мужчин без признаков жизни в Экибастузе и Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарские спасатели совершили 4 выезда по открыванию дверей», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По первому выезду сообщение поступило днем - по квартире на проспекте Назарбаева, 44. Ребёнок в квартире не мог открыть дверь, родители находились в подъезде. Спасатели в присутствии полиции и родителей вошли в квартиру через балкон по выдвижной лестнице и с использованием специальных инструментов. С ребенком всё было в порядке.

    «К второму инциденту в городе Экибастузе спасатели выехали вечером. По улице Машхура Жусупа одиноко проживающая женщина, 1945 года рождения, не смогла открыть дверь квартиры, - отметили в ДЧС региона. - Спасатели также в присутствии сотрудников полиции специальными инструментами открыли входную дверь. С женщиной всё в порядке, от медицинской помощи отказалась».

    Позже экибастузским спасателям пришлось вновь выехать по аналогичной причине. На улице Амангельды, в частном секторе, мужчина не открывал дверь, и из дома доносился трупный запах. Спасатели в присутствии полицейских и родственников специнструментом открыли входную дверь. В одной из комнат был обнаружен 53-летний мужчина без признаков жизни.

    «Похожая ситуация произошла в Павлодаре, около 23.00 часов: мужчина после инсульта не открывал дверь. Традиционно спасатели в присутствии сотрудников полиции и родственников специальным инструментом открыли входную дверь - в одной из комнат был обнаружен мужчина, 1974 года рождения, без признаков жизни», - констатировали спасатели.

    Всего в Павлодарской области на места вызовов выезжали 16 спасателей, 4 машины ДЧС и службы 102.

    Фото ДЧС Павлодарской области.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Павлодарская область
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