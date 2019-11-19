Павлодарским спасателям пришлось через окна проникать в квартиры с оставшимися там детьми
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Очередные выезды для обеспечения доступа к детям, оставшимся одними, предприняли спасатели дежурной смены оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Около одиннадцати часов в городе Павлодаре, в квартире дома по улице Чайковского, полуторагодовалый ребёнок закрылся на щеколду. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения с балкона соседней квартиры взобрались на балкон четвёртого этажа, проникли в квартиру и открыли двери перепуганной матери. К счастью, ребёнку медицинская помощь не понадобилась», - сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.
В аналогичной ситуации оказался и десятилетний мальчик в квартире дома по улице Камзина, который не мог открыть заклинивший замок. Спасатели открыли дверь с помощью специнструментов, добавили в региональном ДЧС.
«В этот же день спасатели с помощью выдвижной лестницы проникли в ещё одну квартиру через окно, предварительно сняв оконную решётку, тем самым обеспечив доступ сотрудников скорой медицинской помощи к женщине, 1958 года рождения», - рассказали в департаменте.
Фото ДЧС Павлодарской области.
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