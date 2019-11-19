+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 8 °С
USD 387.14 EUR 428.18
RUB 6.06 CNY 55.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарским спасателям пришлось через окна проникать в квартиры с оставшимися там детьми

19 Ноября 2019 13:17
Поделиться:
Павлодарским спасателям пришлось через окна проникать в квартиры с оставшимися там детьми

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Очередные выезды для обеспечения доступа к детям, оставшимся одними, предприняли спасатели дежурной смены оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Столичные огнеборцы спасли детей из горящей квартиры
Как спастись, если вы провалились под лед Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в 2020 году в Караганде Дань памяти погибшим пожарным и спасателям отдали в ВКО

«Около одиннадцати часов в городе Павлодаре, в квартире дома по улице Чайковского, полуторагодовалый ребёнок закрылся на щеколду. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения с балкона соседней квартиры взобрались на балкон четвёртого этажа, проникли в квартиру и открыли двери перепуганной матери. К счастью, ребёнку медицинская помощь не понадобилась», - сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.

В аналогичной ситуации оказался и десятилетний мальчик в квартире дома по улице Камзина, который не мог открыть заклинивший замок. Спасатели открыли дверь с помощью специнструментов, добавили в региональном ДЧС.


«В этот же день спасатели с помощью выдвижной лестницы проникли в ещё одну квартиру через окно, предварительно сняв оконную решётку, тем самым обеспечив доступ сотрудников скорой медицинской помощи к женщине, 1958 года рождения», - рассказали в департаменте.

Фото ДЧС Павлодарской области.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Другие государственные органы, Общество,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив