Павлодарским работодателям советуют перевести работников на дистанционный режим

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В условиях чрезвычайного положения по всему Казахстану павлодарское региональное управление труда просит все организации перейти на работу в онлайн-режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Трудовое законодательство Казахстана предусматривает различные механизмы трудовой деятельности - введение режима неполного рабочего времени, установление дистанционной работы, временный перевод на другую работу и другие. В отсутствии таких возможностей работодатель вправе направить своих работников в вынужденный простой», - сообщили журналистам в управлении труда Павлодарской области.

По Трудовому кодексу, если простой вызван причинами, не зависящими от работодателя и работника, порядок его оформления определяется трудовым и коллективным договорами. Оплата вынужденного простоя не должна быть ниже минимальной заработной платы, которая сегодня составляет 42500 тенге, отметили в региональном управлении.

«Если организация приостановила свою деятельность и во время режима чрезвычайного положения направила сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы, представители управления труда рекомендуют обращаться к ним по номеру +77056092989 Сообщение можно оставить через мессенджер ватсап и анонимно, - добавили в ведомстве. - Данная мера, прежде всего, направлена на проведение анализа имеющихся фактов и оповещения работодателя о существующих механизмах деятельности предприятия при чрезвычайных положениях».

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил режим ЧП на территории всей страны с 16 марта. Он будет действовать до 15 апреля 2020 года.