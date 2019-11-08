Павлодарским медучреждениям увеличили финансирование

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов в интервью журналистам рассказал, как ОСМС может улучшить положение медорганизаций, передает МИА «Казинформ».

Он обратил внимание на то, что не все руководители способны обеспечить эффективный менеджмент по распределению получаемых средств.

Речь шла об учреждениях Павлодарской области, которые ранее жаловались на недостаток денег. Однако глава фонда отметил, что в этом году финансирование медорганизациям региона уже было увеличено на 13,8%. А с учетом дополнительного финансирования этот показатель вырастет до конца года до 17%. И если бы эти средства использовались клиниками на увеличение заработных плат сотрудников, то зарплаты бы там выросли на 45%.

Кроме того, специально на повышение заработной платы медработникам было направлено порядка 4,2 млрд тенге. В регионе также действует самый высокий по стране подушевой норматив для сельской категории пациентов.

«В начале года мы выплачиваем деньги авансами: в этом году в январе 20% – сразу за январь и февраль, в марте – дополнительно 10%. То есть, за 3 месяца выплатили 30% договорной суммы, как полагалось. Возможно, в эти периоды организации, у которых нет нормального корпоративного управления и планирования, израсходовали их не по назначению. Ведь средства на заработные платы и на содержание медорганизаций у нас финансируются полностью», – сказал Айбатыр Жумагулов.





В беседе с журналистами он обозначил еще одну проблему - отсутствие преемственности в регионах: приходящие в сферу новые люди не знают ситуации, их не ввели в курс дела.

Айбатыр Жумагулов также попросил в случае задержек финансирования и других вопросов обращаться в call-center при Фонде по номеру 1406. Специалисты готовы проконсультировать медработников по любым вопросам.