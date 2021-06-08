Павлодарским детям устроили «летний круиз»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проект начался с городского дистанционного фестиваля «Летняя палитра», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Центром занятости и развития детской одаренности «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара запущен проект «Жазғы круиз - 2021» по занятости и отдыху детей в летний период. Проект предусматривает различные конкурсы по развитию и поддержке музыкальных способностей, творчества по различным направлениям, спорту, занятию по интересам», - рассказали в отделе образования Павлодара.

Проект начался с городского дистанционного фестиваля «Летняя палитра». В нём, по данным гороно, приняли участие 97 юных вокалистов из числа учеников первых-четвёртых классов 29 пришкольных лагерей города. Основные условия фестиваля - креативный подход при подготовке видеоролика, оригинальность идеи, артистизм, вокальное мастерство, творческий потенциал.

«Учащимися представлены 70 видеоматериалов на песни «Рыжий мальчишка», «Мамонтёнок», «Лето», «Школьная пара», «Это лето», «Большой хоровод», «У синего моря», «Летняя пара». По итогам фестиваля определены 52 призовых места, из них первое место заняли двое, второе место - 16, третье место – 34, - добавили в ведомстве. - Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами центра «Павлодар дарыны».

Как стало известно, дипломом первой степени награждены ученица третьего класса школы № 14 Кира Кромер, которая представила видеоролик, исполнив песню «Рыжий мальчишка», и дуэт учащихся второго класса школы-лицея № 16 Андрея Русских и Дианы Корольковой, исполнивших песню «Счастливое детство и дружба». Кира обладает высоким голосом, занимается вокалом в студии «Арт-вояж» культурно-досугового центра имени К. Абусеитова. Её дебют в городском конкурсе оказался удачным. Андрей и Диана занимаются в вокальном ансамбле «Саулетай» городского дворца культуры имени Естая. Дуэт действует с первого класса, они участвуют в школьных мероприятиях и имеют уже своих поклонников среди зрителей.