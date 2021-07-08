Павлодарским детям пришлось делать «Шаг вперёд»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Необычный летний конкурс устроили для школьников города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках летней комплексной программы «Жазғы круиз» центра занятости и развития детской одарённости «Павлодар дарыны» отдела образования Павлодара состоялся летний городской конкурс «Шаг вперёд», - сообщили журналистам в отделе образования Павлодара.

Цель конкурса - реализация творческого потенциала подростков, развитие культуры танцевального творчества. В нём приняли участие 65 учащихся пятых-одиннадцатых классов 14 школ города.

«На конкурс участниками представлены видеоролики с записями танцев в стилях «техно», «диско», «современные танцы». При исполнении танцев участники смогли показать владение неповторимой спецификой танцев, изяществом и энергетикой, выработали такие необходимые для исполнителя качества, как координация, чувство ритма, свобода тела, ориентация в сценическом пространстве», - рассказал методист центра, организатор конкурса Толеген Таткен.

По итогам конкурса, в номинации «Современные танцы» первое место заняла команда школы № 24 в составе шести учащихся седьмых классов. Исполнители классического танца смогли показать выворотность ног, соблюсти правильную постановку спины и координацию. В номинации «Техно» первое место занял учащийся пятого класса Жетекшинской школы Танат Байсупинов, отметили в гороно. В своём видеоролике он показал, как владеет танцевальным стилем электронной музыки и современными направлениями танцевального искусства. В номинации «Диско» первое место заняла команда школы № 29. Команда в составе семи учащихся шестых-восьмых классов исполнили танец в стиле диско 80-х.«Сегодня диско - это и танец, и спорт. От спорта им требовались чёткость, точность исполнения, элементы гимнастики и акробатики, физическая выносливость», - рассказали организаторы.Победители и призёры награждены дипломами, участники - сертификатами центра «Павлодар дарыны».