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    13:01, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Павлодарских водителей предупредили о сложных погодных условиях на трассах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции обратился к водителям в связи со сложными погодными условиями на трассах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

    В связи с ухудшением погодных условий на территории Павлодарской области департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и дистанцию, выезжать только на технически исправном транспортном средстве.

    Ранее сообщалось о том, что а кмолинские полицейские сопровождают машины из-за непогоды.



    Теги:
    Павлодарская область Видео Дороги Погода МВД РК Правоохранительные органы
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