Павлодарских водителей предупредили о сложных погодных условиях на трассах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции обратился к водителям в связи со сложными погодными условиями на трассах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

В связи с ухудшением погодных условий на территории Павлодарской области департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и дистанцию, выезжать только на технически исправном транспортном средстве.

Ранее сообщалось о том, что а кмолинские полицейские сопровождают машины из-за непогоды.



