Павлодарских водителей предупредили о гололёде и необходимости «переобуть» авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция предупредила автолюбителей об опасности на дорогах из-за ухудшения погоды. С 1 декабря стражи порядка будут наказывать водителей, которые не заменили резину на колёсах автомобилей с летней на зимнюю, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С наступлением осенне-зимнего периода вождение становится гораздо более опасным, в это время года необходимо быть предельно внимательным и осторожным. Важно соблюдать скоростной режим, а также безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге - просим быть предельно бдительными», - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

ДП региона предупредил автолюбителей об опасности на дорогах в связи с изменениями погодных условий. В Павлодарской области ожидаются похолодание, усиление ветра, туман и осадки; на дорогах возможна гололедица, которая влечет увеличение тормозного пути.

«Технический регламент транспортных средств «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает использовать летние покрышки в зимний период и шипованные летом, а кроме того, вводит ограничение по остаточной глубине протектора покрышек. На летней резине высота протектора должна быть не менее 1,6 миллиметра, а зимней – 4 миллиметра», - напомнили стражи порядка.

Колёса должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри, а также маркировки «М+S», «M & S» и «M S. Если на всесезонных шинах есть эти маркировки, то зимой на них ездить можно.

«В противном случае такая резина будет запрещена. За несоответствие шин сезону года предусмотрен штраф в размере пяти месячных расчётных показателей (14 585 тенге - Казинформ)», - подчеркнули в полиции.

Куаныш Мустафинов заявил, что по нормативному документу зимний период - это декабрь, январь и февраль. Поэтому полицейские вправе наказывать за езду на неправильной резине только в зимние месяцы.

«Начиная с сегодняшнего дня, сотрудники полиции будут проверять резину на соответствие лишь во время остановки за какое-либо нарушение правил дорожного движения или на постах, но наказывать до 1 декабря 2021 года никого не будут, а будут только предупреждать», - уточнили в полиции.