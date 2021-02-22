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    13:06, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Павлодарских водителей наказывают за превышение нормы выбросов в воздух

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - По мнению сотрудников органов внутренних дел, первое место по степени негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей занимают выхлопные газы автотранспорта, которые содержат опасные химические соединения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2021 год уже десять водителей привлечены к административной ответственности по статье 334 КРКоАП «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    В ведомстве добавили, что при патрулировании в городе Павлодаре сотрудниками полиции остановили маршрутный автобус малого класса. При проверке у этого транспортного средства установили, что оно превышало нормы выбросов в атмосферу. За эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах водителя оштрафовали на 14 585 тенге.

    «Также за выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства к ответственности привлечён и механик автобусного парка. В отношении него составлен административный материал по статье 617 КРКоАП «Выпуск в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации», - дополнили в полиции.

    По мнению сотрудников органов внутренних дел, первое место по степени негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей занимают выхлопные газы автотранспорта, которые содержат опасные химические соединения. Поэтому одной из главных задач государства теперь стало минимизировать вредное воздействия транспорта на атмосферу и граждан.
    «Полицейскими совместно с другими заинтересованными органами на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по выявлению автотранспортных средств, превышающих допустимую норму выброса вредных веществ в атмосферу», – подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Экология Павлодарская область
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