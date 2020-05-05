Павлодарских ветеранов полиции поздравили с наступающим Днём Победы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские ветераны правоохранительных органов, труженики тыла заверили, что очередную годовщину Победы постараются встретить в добром здравии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девятое мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во всем мире, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - В преддверии Дня Великой Победы руководство департамента полиции Павлодарской области посетило ветеранов тыла органов внутренних дел, прошедших нелёгкий боевой путь и подаривших нам прекрасное будущее».

Полицейские посетили семьи тружеников тыла, почётных ветеранов органов внутренних дел, которым пришлось пережить Великую Отечественную войну, трудиться в тылу. Все они сейчас находятся в строю и хранят традиции павлодарской полиции. В числе ветеранов органов внутренних дел региона - семьи Кабидена Жетписова, Сагидоллы Араспаева, Дмитрия Редько, Мадениета Арынова и Толеша Иманжапарова.

«От руководства и всего личного состава павлодарской полиции позвольте поздравить вас с праздником Победы!», – сказал аксакалам заместитель начальника департамента Жандос Орумбаев. - Поколения, выросшие без войны, - в неоплатном долгу перед Вами, за Ваши ратные подвиги, проявленные не только на полях сражения, но и в тылу, за то, что Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания военного времени и восстановили страну. Здоровья Вам, мира, спокойствия и благополучия!».

Председатель совета ветеранов отдела внутренних дел и Национальной гвардии Павлодарской области Бакберды Абраев благодарил ветеранов за непростой многолетний, плодотворный послевоенный труд и верное служение Родине, за огромный вклад в борьбу с преступностью, пожелал крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни. Всем участникам тыла от руководства департамента полиции и совета ветеранов были вручены благодарственные письма, продуктовые подарочные наборы и денежные поощрения.

«В эти майские дни мы с особенным чувством переживаем события военных лет, скорбим по погибшим и чествуем наших ветеранов – победителей, - поделились в пресс-службе департамента. - В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину со дня Великой Победы. И, называя эту победу Великой, мы отдаём должное огромному подвигу нашего народа, той неодолимой силе духа, с какой он отстаивал право на свободное, самостоятельное развитие, право жить, растить детей и внуков, передавая им духовные ценности и традиции».

Ветераны поблагодарили руководство полицейского ведомства за внимание и заботу, проявленные по отношению к ним в преддверии значимого для всех праздника, и заверили, что очередную годовщину Победы постараются встретить в добром здравии.