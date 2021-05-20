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Павлодарских школьников научили не попадаться на уловки мошенников

20 Мая 2021 22:00
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Павлодарских школьников научили не попадаться на уловки мошенников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Встречи детей с банкирами и бизнесменами проходят по инициативе отдела образования Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Быть финансово грамотным сегодня значит быть защищённым от мошенников. Простыми советами, как не попасться в ловушку недоброжелателей в очередной раз поделились представители «Halyk Bank», - рассказали в управлении образования Павлодара.

В павлодарских школах учеников учат основам предпринимательства и бизнеса. Для детей это – предмет на выбор. Такие уроки посещают больше 1000 школьников десятых-одиннадцатых классов из более, чем 20 городских школ, из них 368 учащихся шести школ проходят обучение в учебно-производственном комбинате отдела образования Павлодара.

«Кроме того, в 42 школах города функционируют кабинеты финансовой грамотности; 35 педагогов прошли курсы повышения квалификации по образовательной программе курсов переподготовки педагогических кадров по предмету основы предпринимательства и бизнеса», - добавили в облоно.

Преподавая такой предмет, отдел образования города Павлодар постоянно организовывает встречи, в ходе которых учащиеся проходят обучение с привлечением представителей бизнеса, работников «Народного банка Казахстана». По словам чиновников, такой образовательный почин позволил ребятам лучше ориентироваться в мире финансов, понимать тонкости работы казахстанской финансовой системы, ознакомиться с основами того, как правильно и эффективно использовать финансы. Встречи проходят по инициативе отдела образования г. Павлодара.


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#Павлодарская область   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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