+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарских  рыбаков стали предупреждать об опасности лова на льду

17 Марта 2020 19:00
Поделиться:
Павлодарских  рыбаков стали предупреждать об опасности лова на льду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 22 рейда устроили спасатели по разъяснению опасности рыбалки на льду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина
Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение О ситуации по коронавирусу в регионе будут ежедневно сообщать карагандинцам Мажилис меняет режим работы в связи с коронавирусом

«С начала года спасателями организовано и проведено 22 рейда, в ходе которых с любителями рыбалки проводится разъяснительная работа, а также раздаются памятки с информацией предупредительного характера», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, рейды по соблюдению мер безопасности любителями подлёдной рыбалки единого лова рыбы сотрудники оперативно-спасательного отряда для обеспечения безопасности жителей региона проводят постоянно.

«В связи с наступлением весеннего периода, потеплением погоды ледовые дороги и подлёдная рыбалка могут стать источником бед. Под тёплыми лучами солнца идёт изменение структуры льда: впитывая влагу, лёд тает и становится хрупким, - напомнили в полиции. - В такое время лёд может стать смертельной ловушкой для неосторожного рыбака или беспечного водителя».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив