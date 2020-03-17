Павлодарских рыбаков стали предупреждать об опасности лова на льду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 22 рейда устроили спасатели по разъяснению опасности рыбалки на льду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года спасателями организовано и проведено 22 рейда, в ходе которых с любителями рыбалки проводится разъяснительная работа, а также раздаются памятки с информацией предупредительного характера», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данным ведомства, рейды по соблюдению мер безопасности любителями подлёдной рыбалки единого лова рыбы сотрудники оперативно-спасательного отряда для обеспечения безопасности жителей региона проводят постоянно.

«В связи с наступлением весеннего периода, потеплением погоды ледовые дороги и подлёдная рыбалка могут стать источником бед. Под тёплыми лучами солнца идёт изменение структуры льда: впитывая влагу, лёд тает и становится хрупким, - напомнили в полиции. - В такое время лёд может стать смертельной ловушкой для неосторожного рыбака или беспечного водителя».