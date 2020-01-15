Павлодарских полицейских учат оказывать медпомощь

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Щербактинском районе Павлодарской области для полиции провёл семинар хирург, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные занятия важны и крайне необходимы, так как на месте происшествия, как правило, первыми оказываются полицейские, и каждый из нас должен быть готовым и уметь правильно оказать медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи. Ведь, зачастую дорога каждая секунда и от этого может зависеть жизнь человека», - сказал начальник отделения местной полицейской службы Щербактинского района Талгат Балтабаев.

Семинар «Неотложная помощь в экстренных ситуациях» с участием хирурга районной больницы Жангельды Макишева прошёл в отделе полиции Щербактинского района. Во время занятия врачи обучали полицейских принципам оказания медицинской помощи при нарушениях основных жизненно важных функций организма человека, выполнению приёмов искусственного дыхания», правилам остановки кровотечения, первоочередным действиям при переломах и других травмах.





Полицейские с интересом и вниманием наблюдали за практическими действиями врача, изучали базовые умения и навыки, чтобы в случае необходимости быстро и правильно ориентироваться в сложившейся ситуации.





«Подобные занятия в системе боевой и служебной подготовки полицейских будут продолжаться и в дальнейшем на постоянной основе для улучшения уровня знаний сотрудников правоохранительных органов азам доврачебной помощи», - добавили в департаменте.