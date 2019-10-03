Павлодарских полицейских обучают казахскому языке на латинице

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тем, как легче и быстрее воспринимать казахские буквы в новом алфавите на латинице, поделились павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Это хорошая возможность пообщаться, узнать что-то новое и интересное, поделиться своими знаниями. На таких уроках визуально намного легче и быстрее воспринимать новые буквы, научиться их произносить, читать и писать», - поделился впечатлениями сотрудник административной полиции Бауржан Толегенов.





Открытый урок для павлодарских полицейских был проведён в департаменте полиции Павлодарской области. Занятия провели кандидат филологических наук Айман Зейнуллина и магистр гуманитарных наук Баян Кожахметова.

«Мы сегодня постарались провести для сотрудников полиции интересные занятия, способствующие освоению нового казахского алфавита и новых правил на практике, и нам очень приятно, что полицейские так ответственно подходят к изучению латинской графики, стараясь показать лучший результат», - отметила профессор Айман Зейнуллина.

С правилами орфографии казахского языка на основе нового алфавита сотрудники полиции ознакомились в связи с его переходом на латинскую графику, подчеркнули в департаменте полиции.





«На занятиях блеснули своими знаниями по латинице сотрудники финансового обеспечения, административной полиции, информационно-аналитического центра, документационного обеспечения и юридического отдела. Сотрудники департамента писали диктант, и уверено читали на латинице», - поделились в ведомстве.

На открытом уроке стражи порядка выполнили различные задания, ориентированные на знание грамматических основ латинской графики, обсудили новые правила, прошли тренинг и практическую работу по новому алфавиту. Преподаватели на уроке организовали диалоговую площадку, где все участники поделились своим мнением о том, что нужно улучшить, и на чём акцентировать внимание.