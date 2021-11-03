Павлодарских бизнесменов обучают казахскому языку

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Доме инвесторов прошел семинар-тренинг для представителей малого и среднего бизнеса, организованный областным управлением культуры, развития языков и архивного дела совместно с центром «Ана тілі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Мероприятие проводится в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве между областным филиалом Международного общества «Қазақ тілі» и палатой предпринимателей «Атамекен».

Для начала заведующий отделом областного управления культуры, развития языков и архивного дела Ержан Советулы вкратце объяснил основные положения языкового законодательства РК. Кроме того, представитель госоргана поделился планами открытия совместно с палатой предпринимателей языкового фронт-офиса для бизнеса.

Обучение вела известный лингвист, руководитель центра «Ана тілі» Шолпан Кинжикова. В легкой и непринужденной форме преподаватель старалась донести до аудитории базовые знания по казахскому языку.

К примеру, преподаватель посредством фонетических и грамматических аналогий в казахском, английском, немецком и французском языках учила бизнесменов правильно произносить специфические казахские звуки и ставить ударение в словах.

«Казахский язык парадоксальным образом вобрал в себя звуки и языковые правила различных языков народов, удаленных друг от друга на большие расстояния, – говорит Шолпан Кинжикова. – Поэтому учить казахский легко, была бы мотивация. Наша задача – дать все необходимое в легкой и доступной форме».

Желающие записаться на бесплатные курсы казахского языка могут обращаться по телефону 61-84-88.