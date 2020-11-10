Павлодарские юные музыканты выиграли международный конкурс в Москве

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Воспитанники музыкального колледжа-музыкальной школы-интерната для одарённых детей Павлодара завоевали медали престижного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Москве завершился IX Международный конкурс-фестиваль исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю.Н. Должикова, - сообщили в управлении образования Павлодарской области. - Высоких результатов добились учащиеся комплекса «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей»: Турегельды Жасулан (труба), группа В, категория ССМШ, лауреат третьей степени (класс преподавателя Шлегель Ольги Владимировны, концертмейстер Куминов Алексей Борисович),

Магомет Омиржан (валторна), группа С, категория ССМШ, лауреат второй степени (класс преподавателя Шлегель Ольги Владимировны, концертмейстер Куминов Алексей Борисович),

Борисов Даниил (валторна) группа D, категория ССУЗ, лауреат второй степени (класс преподавателя Шлегель Ольги Владимировны, концертмейстер Куминов Алексей Борисович)«, - сообщили журналистам в управлении образования Павлодарской области.

Конкурс, по данным облоно, призван привлечь внимание к сохранению и продолжению лучших традиций духовой исполнительской школы, к выявлению молодых одарённых музыкантов, способствовать повышению педагогического мастерства преподавателей и профессионального мастерства исполнителей на духовых инструментах. Ежегодно в нём принимают участие музыканты из разных стран.

«В этом году Республику Казахстан на конкурсе представляли участники из Нур-Султана, Павлодара и Алматы«, - добавили в управлении.

Фото управления образования Павлодарской области.