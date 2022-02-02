Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – После травмы руки из-за падения с турника родители мальчика поздно отвезли его к медикам, кости срослись неправильно, пришлось делать операцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские врачи восстановили ребёнку неправильно сросшиеся кости руки», - рассказали в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По данным источника, 14-летний мальчик в плановом порядке поступил на оперативное лечение в травматологическое отделение с диагнозом «неправильно консолидированный перелом костей левого предплечья, последствия перелома верхней конечности».

«При неправильно сросшихся переломах у пациента отмечалась деформация лучевой кости, - рассказал врач-травматолог травматологического отделения Павлодарской детской областной больницы Александр Савич. - В травматологическом отделении проведено оперативное лечение. Для стабильной фиксации установлен металл с термомеханической памятью - в результате проведённого лечения смещение устранено, ребёнок на 8-е сутки в удовлетворительном состоянии выписан домой».

По словам врача, мальчику рекомендована госпитализация на реабилитационное лечение в плановом порядке.

По словам мамы подростка, он получил травму на улице, упав с турника. «Позже он стал жаловаться на боли в руке и предплечье. Сразу к врачу не обратились: думали, что это ушиб, и через какое-то время пройдёт, а оказалось – перелом», - рассказала она.

Так как к врачу обратились с опозданием, кости у ребёнка срослись неправильно. Поэтому врачи детской областной больницы предложили провести операцию, используя обязательное социальное медстрахование, добавила она.

«Данные операции в рамках социального медицинского страхования выполняются нашими врачами – хирургами детской областной больницы - совершенно бесплатно; родителям не придётся везти ребёнка за пределы области и страны. На платной основе такие операции обошлись бы родителям свыше 176 тысяч тенге, - пояснил директор филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Касимов. - Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счёт государства, и получают медицинские услуги совершенно бесплатно».



