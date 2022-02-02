+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки

2 Февраля 2022 22:22
Поделиться:
Павлодарские врачи восстановили ребенку неправильно сросшиеся кости руки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – После травмы руки из-за падения с турника родители мальчика поздно отвезли его к медикам, кости срослись неправильно, пришлось делать операцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Экибастузе 14 водителей арестованы за езду в нетрезвом состоянии
В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии Акмолинцы не испытывают дефицита бесплатных лекарств 11 туркестанских врачей повысили квалификацию в США

«Павлодарские врачи восстановили ребёнку неправильно сросшиеся кости руки», - рассказали в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По данным источника, 14-летний мальчик в плановом порядке поступил на оперативное лечение в травматологическое отделение с диагнозом «неправильно консолидированный перелом костей левого предплечья, последствия перелома верхней конечности».

«При неправильно сросшихся переломах у пациента отмечалась деформация лучевой кости, - рассказал врач-травматолог травматологического отделения Павлодарской детской областной больницы Александр Савич. - В травматологическом отделении проведено оперативное лечение. Для стабильной фиксации установлен металл с термомеханической памятью - в результате проведённого лечения смещение устранено, ребёнок на 8-е сутки в удовлетворительном состоянии выписан домой».

По словам врача, мальчику рекомендована госпитализация на реабилитационное лечение в плановом порядке.

По словам мамы подростка, он получил травму на улице, упав с турника. «Позже он стал жаловаться на боли в руке и предплечье. Сразу к врачу не обратились: думали, что это ушиб, и через какое-то время пройдёт, а оказалось – перелом», - рассказала она.

Так как к врачу обратились с опозданием, кости у ребёнка срослись неправильно. Поэтому врачи детской областной больницы предложили провести операцию, используя обязательное социальное медстрахование, добавила она.

«Данные операции в рамках социального медицинского страхования выполняются нашими врачами – хирургами детской областной больницы - совершенно бесплатно; родителям не придётся везти ребёнка за пределы области и страны. На платной основе такие операции обошлись бы родителям свыше 176 тысяч тенге, - пояснил директор филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан Касимов. - Дети до 18 лет входят в льготную категорию граждан, застрахованных в системе ОСМС за счёт государства, и получают медицинские услуги совершенно бесплатно».



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
В Экибастузе 14 водителей арестованы за езду в нетрезвом состоянии
В больнице поселка Бейнеу Мангистауской области запущен кабинет компьютерной томографии
Акмолинцы не испытывают дефицита бесплатных лекарств
11 туркестанских врачей повысили квалификацию в США
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
4 Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
5 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
6 Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Читайте также
В Таразе открылся новый Центр первичной медпомощи
Главный санитарный врач столицы обратилась к астанчанам
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Новый Аким Алматы приостановил все виды точечных застроек в городе
Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Глава государства принял президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив