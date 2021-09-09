Павлодарские врачи борются за жизнь малыша с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одиннадцатимесячный мальчик находится в реанимации уже 28 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказала заместитель директора по инфекционному стационару областной детской инфекционной больницы Зере Садакова.

По словам доктора, состояние младенца нестабильное.

«Ребенок в реанимации 28 дней, он подключен к аппарату ИВЛ, – сообщила спикер. – Его состояние крайне тяжелое, повторяются рецидивирующие пневмотораксы. Прогнозы в данный момент делать тяжело».

Врачи детской больницы проводят ежедневные консилиумы с мультидисциплинарной группой областного уровня и еженедельно консультируются с республиканскими специалистами.

Лечение мальчик получает в полном объеме.

В стационар он попал с признаками ассоциированной коронавирусной пневмонии. Затем у него появился сухой надсадный кашель, который привел к повреждению плевры и пневмотораксу – скоплению воздуха или газов в плевральной полости.

Позже у малыша развился спонтанный пневмомедиастинум – очень редкое осложнение при КВИ.