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    16:26, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Павлодарские врачи борются за жизнь малыша с КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одиннадцатимесячный мальчик находится в реанимации уже 28 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказала заместитель директора по инфекционному стационару областной детской инфекционной больницы Зере Садакова.

    По словам доктора, состояние младенца нестабильное.

    «Ребенок в реанимации 28 дней, он подключен к аппарату ИВЛ, – сообщила спикер. – Его состояние крайне тяжелое, повторяются рецидивирующие пневмотораксы. Прогнозы в данный момент делать тяжело».

    Врачи детской больницы проводят ежедневные консилиумы с мультидисциплинарной группой областного уровня и еженедельно консультируются с республиканскими специалистами.

    Лечение мальчик получает в полном объеме.

    В стационар он попал с признаками ассоциированной коронавирусной пневмонии. Затем у него появился сухой надсадный кашель, который привел к повреждению плевры и пневмотораксу – скоплению воздуха или газов в плевральной полости.

    Позже у малыша развился спонтанный пневмомедиастинум – очень редкое осложнение при КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Павлодарская область
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