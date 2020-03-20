+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские волонтеры принимают активное участие в акции «Біз біргеміз! Nur Otan»

20 Марта 2020 15:16
Поделиться:
Павлодарские волонтеры принимают активное участие в акции «Біз біргеміз! Nur Otan»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре дан старт республиканской акции «Біз біргеміз! Nur Otan», передает pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Слова поддержки Елбасы помогут вместе пережить непростую для нас ситуацию – политолог
Миллион долларов на борьбу с коронавирусом выделит  группа компаний «Верный Капитал» Волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок в Атырау Nur Otan и волонтеры сшили защитные маски для сотрудников коммунальных служб в Алматы

Павлодарские организаторы акции уже оказали помощь 100 жителям областного центра.

«Это многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные, - говорит председатель филиала «Jas Otan» по Павлодарской области Габит Хафиз. - Для помощи нуждающимся в этот непростой период объединились госучреждения, НПО, депутаты гормаслихата, волонтеры и различные молодежные организации. В бесконтактном режиме волонтеры доставят павлодарцам продуктовые наборы, средства гигиены, маски и салфетки».


В регионе сформированы мобильные бригады волонтеров из числа активистов молодежного движения. По примеру европейских коллег они обеспечат бесконтактную раздачу благотворительной помощи.


Получившая продуктовый набор 70-летняя пенсионерка Рахима Шугаипова поблагодарила молодежь за помощь в столь сложное время. Воспитывающая шесть внуков и трех правнуков апашка отметила, что это стало для нее приятной неожиданностью.

Акция продлится до 27 марта. В течение этого времени планируется охватить около 1000 семей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Нур Отан, Волонтёрство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив