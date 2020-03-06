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Павлодарские волонтеры и полиция будут вместе бороться против наркопреступности
6 Марта 2020 13:25
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Павлодарской области и волонтёрские общественные организации подписали меморандум о сотрудничестве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Стороны договорились о проведении совместных антинаркотических мероприятий по вопросам профилактики негативных явлений, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
В департаменте полиции Павлодарской области прошла рабочая встреча с активистами региона, по итогам которой управление по противодействию наркопреступности и волонтёры подписали меморандум о взаимодействии в сфере профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков.
«Также участники договорились о проведении бесплатных консультаций, различных акций, интерактивных лекций, семинаров и тренингов», - добавили в полиции.
Стороны отметили необходимость совместного противостояния общей проблеме, связанной с незаконным оборотом наркотиков и обозначили задачи на будущее, которые предстоит осуществить общими усилиями.
На рабочую встречу были приглашены руководители волонтёрских объединений «Ты не один», «Клуб добряков Павлодара», «Поисковый отряд города Аксу Lider.kz», «Поисковый гуманитарный отряд Легион 14» и «Поисковики города Павлодара VITA».
«В текущем году волонтёрское движение в регионе получило большое развитие, число активистов с каждым днем пополняется. Особенно радует, что молодёжь вносит свой посильный вклад, - отметили в ведомстве. - Люди с активной жизненной позицией не жалеют времени и энергии во благо других людей, оказывая безвозмездную помощь всем, кто в ней нуждается исключительно по зову сердца».
Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Волонтёрство,
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