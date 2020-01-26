Павлодарские волонтёры и полицейские вместе будут искать пропавших людей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция и волонтёры в Павлодарской области договорились искать пропадающих людей вместе. Свои намерения они закрепили подписанием меморандума, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начальник департамента полиции Нурлан Масимов встретился с координаторами и волонтёрами –поисковиками. В ходе встречи стороны договорились о совместном сотрудничестве и взаимодействии, в заключение был подписан меморандум с целью оказания содействия при проведении мероприятий», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Для реализации своего соглашения полиция и поисковики планируют проведение различных мероприятий по предупреждению исчезновения людей, в том числе детей, обмен опытом и информацией во время проведения поисковых мероприятий, совместные учения, семинары и конференции.

«В настоящее время в Павлодарской области действуют свыше 15 волонтерских движений, в которых зарегистрировано около 6000 добровольцев. Между стражами правопорядка и добровольцами налажено тесное взаимодействие», - рассказали в ведомстве.

Но подписание соглашения должно повысить уровень эффективности проведения поиска людей, укрепить сотрудничество между общественниками и правоохранителями.

«Есть намеченные конкретные шаги в реализации совместных планов, идей. В первую очередь, создана общая группа в WhatsApp с целью оперативного оповещения сторон. Мы активно используем возможности добровольческого волонтёрского движения в работе по обеспечению безопасности в области», – отметил в своем выступлении начальник департамента Н. Масимов.